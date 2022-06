Starfield non è il gioco più visto su YouTube durante l'Xbox & Bethesda Showcase

L'Xbox & Bethesda Showcase è terminato e durante la diretta sono stati convidisi molti annunci e video gameplay di giochi. Tra questi il più atteso, Starfield, che si è mostrato in un primissimo video gameplay.

Ora però si fanno le somme e ci si chiede: Starfield è stato il gioco più visto su YouTube? Può sembrare strano, ma no, il nuovo gioco di Bethesda non si guadagna la medaglia d'oro. Al contrario, è Minecraft Legends che è stato visto da più di 4,8 milioni di visualizzazioni. Ecco di seguito l'elenco, riportato da Benji Sales attraverso il suo account Twitter.

