Steelrising, beta disponibile ma problemi su PC: un video gameplay ci mostra Parigi

Nacon e Spiders hanno lanciato la closed beta di Steelrising, il prossimo sforzo dello studio che ci ha presentato Greedfall e attualmente sta lavorando anche al sequel di quel gioco.

Disponibile per tutti coloro che hanno preordinato Steelrising, la closed beta consentirà ai giocatori su PlayStation 5, Xbox Series e PC di giocare a due livelli diversi per godere di un primo contatto con il gioco. Sfortunatamente tuttavia, sembra ci siano problemi per chi gioca su PC, tanto che l'account Twitter ha dichiarato che la beta su questa piattaforma arriverà più avanti.

La closed beta include diverse build e armi diverse, così è possibile sperimentare combinazioni e scoprire prima del lancio quale stile di gioco si adatta meglio ai vostri gusti. Per l'occasione durante la Gamescom è stato pubblicato anche un nuovo video gameplay che ci mostra alcuni dei combattimenti, nonché una serie di ambientazioni iconiche di Parigi.

We are currently having issues with the PC version of the Beta causing a delay.



We are very sorry for the inconvenience and we will update you later today with more information. pic.twitter.com/NPP4d8wzco