Steelrising è stato rinviato. Annunciata la nuova data di uscita

Spiders ha lavorato per un po' di tempo al suo prossimo gioco di ruolo d'azione Steelrising e l'anno scorso ha dichiarato che sarebbe arrivato su PC e console nel giugno 2022.

Mentre ci avviciniamo a questa finestra di lancio, tuttavia, sembra che il gioco sia stato rinviato di qualche mese.

Attraverso l'account Twitter del titolo, scopriamo che Steelrising arriverà su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 8 settembre.

"Steelrising ha una nuova data di uscita: 8 settembre. Sappiamo che alcuni di voi sono ansiosi di giocare, ma vogliamo garantire la migliore esperienza possibile per il gioco al giorno del lancio".

We've got a new gameplay trailer commented by @spiders's team to share! https://t.co/KEAR404qic#Steelrising has a new release date: September, 8th. We know some of you are eager to play but we want to ensure the best experience possible for the game on release day.