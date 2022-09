Steelrising ancora più impegnativo nella lotta contro gli automi! Sta per arrivare il New Game Plus

Da qualche giorno, i fan dei giochi soulslike possono provare Steelrising, l'action RPG di Spiders, i creatori di GreedFall. Il titolo ha la possibilità di essere personalizzato per facilitare il gameplay a coloro che preferiscono un viaggio meno impegnativo. Tuttavia ci sono buone notizie anche per chi vuole una sfida in più.

Sì, perché Spiders ha annunciato che Steelrising sta per ottenere una modalità New Game Plus con la quale si potrà accedere a un livello di difficoltà aggiuntivo, che costringerà i giocatori a sforzarsi ancora di più se vogliono portare a termine il gioco.

Questo aggiornamento introdurrà anche nuovi contenuti, come quattro nuove armi, un nuovo outfit per coloro che vogliono modificare l'aspetto e appariranno anche nuove varianti di nemici, quindi è un'ottima opportunità per completare nuovamente la campagna.

Gather around! The New Game Plus is coming to Steelrising!



Date? Details? Ask no more…

You can check everything you need to know here 🔽https://t.co/OgfHwNBzjT



Are you ready for it? pic.twitter.com/n1BoroItxp