Stray svela chi ha prestato la 'voce' al gatto protagonista: ecco a voi Lala!

Lo splendido gioco d'avventura Stray sta letteralmente spopolando e ha raggiunto lo status di fenomeno, diventando virale sui social media la scorsa settimana.

Dopo il lancio di Stray molti stanno condividendo il proprio amore per i gatti, grazie all'attenzione che il titolo sta ricevendo, e ora possiamo finalmente rivelare il suo adorabile doppiatore: Lala!

La foto dell'interprete è stata pubblicata sui social media la scorsa settimana e, al momento in cui scriviamo, ha attirato 156.000 like.

This is Lala, she's voice actor in the game #Stray which was released two days ago on ps5. pic.twitter.com/0tbW1bqzBB