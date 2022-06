Stray per PS5 arriverà anche in versione fisica

iam8bit ha annunciato che pubblicherà un'edizione fisica di Stray per PlayStation 5.

L'edizione fisica includerà sei carte artistiche a colori. Oltre a questo, non sono stati condivisi altri dettagli che, però, dovrebbero arrivare presto.

Stray uscirà in versione digitale per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam il 19 luglio. Sarà disponibile anche tramite PlayStation Plus Extra.

We're bringing STRAY for PlayStation 5 to retail with a purrrfect physical edition 😻



More news coming soon! pic.twitter.com/pHqgD1UpUL — iam8bit (@iam8bit) June 8, 2022

"Stray è un’avventura in terza persona felina ambientata nell’intrico delle particolareggiate strade a neon di una cybercittà in rovina e nei torbidi luoghi del suo squallido ventre", silegge nella descrizione ufficiale.

"Vaga per il circondario muovendoti a diverse altezze, difenditi da minacce inattese e dipana i misteri di questo luogo inospitale popolato da androidi bonari e creature pericolose".

"Osserva il mondo attraverso gli occhi di un randagio e interagisci con l’ambiente in modo giocoso. Rapportati ai bizzarri abitanti di questo mondo sconosciuto avanzando con furtività, muovendoti agilmente, abbandonandoti alla sciocca spensieratezza e talvolta rompendo le scatole fino all’inverosimile".

