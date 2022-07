Stray supera God of War! Su Steam è il gioco più votato del 2022 dagli utenti

Prima del lancio, nessuno credeva che un gatto sarebbe stato un degno avversario di un dio della guerra, ma la realtà è diversa. Stray ha superato God of War diventando il gioco più acclamato su Steam del 2022, almeno per adesso.

Steam non ha una tabella dei migliori giochi secondo le recensioni degli utenti, ma esiste uno strumento open source, Steam 250, che ci fornisce proprio queste informazioni. Steam 250 estrae le metriche di Steam Spy e altri dati per creare una classifica dei primi 250 giochi sulla piattaforma.

Nel 2022, il miglior gioco finora è Stray. Questi tipi di elenchi sono tutt'altro che precisi, nonostante utilizzino dati reali. Il sistema si basa sulla quantità di recensioni favorevoli per ogni gioco. Poiché i giochi popolari hanno una portata maggiore, hanno anche recensioni più negative e sono influenzati nelle classifiche.

Stray has just surpassed God of War to become the highest rated PC game of 2022, according to Steam250s weighted calculation. pic.twitter.com/pmLuwXLS0c