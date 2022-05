Techland, i creatori di Dying Light alla ricerca di personale per un'IP AAA fantasy e open world

Lo studio polacco Techland, responsabile della saga di Dying Light, ha annunciato che sta lavorando a un nuovo gioco di ruolo e azione AAA open world. Si tratta di una nuovissima IP che l'azienda non ha ancora mostrato con un video o immagini, nemmeno con un logo. Per adesso c'è solo un'offerta di lavoro che mira a trovare nuovi talenti da inserire nello sviluppo.

"Dopo il successo di Dying Light e una grande vendita di Dying Light 2 Stay Human che ha superato i 5 milioni di copie vendute nel primo mese, Techland raccoglie nuove forze per potenziare tutti i team dell'azienda, in particolare il nuovo gioco di ruolo open world AAA non annunciato ad ambientazione fantasy", si legge nel comunicato ufficiale diffuso oggi dalla compagnia.

Al momento sono state fornite poche informazioni in più su questo nuovo gioco, anche se è stata condivisa un'immagine concettuale che ci aiuta a immaginare che tipo di ambientazione potrebbe avere.

Non solo, ma nello staff che lavorerà a questo gioco troviamo anche diversi ex membri di CD Projekt RED come Karolina Stachyra, Arkadiusz Borowik e Bartosz Ochman.

Fonte: Gematsu