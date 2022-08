The Callisto Protocol sulla scia di Alien? Le creature saranno intelligenti quanto gli Xenomorfi

The Callisto Protocol è sicuramente uno dei giochi più attesi dai fan quest'anno ed ha ricevuto ampia copertura mediatica durante la Gamescom di Colonia. Non solo si è mostrato durante l'evento con un nuovo video gameplay, ma gli sviluppatori hanno parlato anche dei nemici e di come si comporteranno con il nostro protagonista.

I nemici di The Callisto Protocol ci sorprenderanno perché alcuni dei loro movimenti saranno inaspettati, con i giocatori che non si sentiranno mai al sicuro. "Non sempre ci attaccano, entrano in una griglia e li senti intorno a te e si presentano in un'altra griglia da qualche altra parte - c'è un punto di attacco migliore per loro. Quindi cercano spazi dove possono saltare, piuttosto che attaccare direttamente" ha dichiarato il direttore tecnico del gioco, Mark James. Da quello che possiamo sentire, i nemici sembrano proprio essere ispirati agli Xenomorfi di Alien Isolation.

James indica un'altra caratteristica, ovvero che ci sarà "molta più caratterizzazione, molta più storia", rivelando inoltre che i mutanti saranno intelligenti. "Se colpiamo un ragazzo grosso con la mazza più volte, inizieranno a mettersi sulla difensiva, le braccia incrociate davanti a loro per bloccare gli attacchi in arrivo".

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PC e console.

Fonte: PCGamer