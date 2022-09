The Callisto Protocol novità in vista? Un video suggerisce che qualcosa potrebbe accadere questa settimana

Un numero di telefono nascosto in un recente teaser di The Callisto Protocol ha portato a scoprire che nel corso di questa settimana potrebbe accadere qualcosa.

L'utente Twitter Shinobi602 si è trovato abbastanza incuriosito dall'ultimo video promozionale dell'horror sci-fi da inviare un messaggio al numero che compare nell'ultimo trailer.

Dopo aver inviato il numero, Shinobi ha ricevuto un misterioso video di risposta. Il teaser segreto mostra parole come "segreti, risposte, ARCAS, bugie" e termina con una data: 29 settembre.

Cosa significherà? Al momento è difficile dirlo. Ciò che sembra chiaro, tuttavia, è che riceveremo ulteriori informazioni su The Callisto Protocol questo giovedì.

So I texted that number in the @CallistoTheGame promo a few days ago and I just got this text 👇



Lots of questions! Something happening next week 👀 pic.twitter.com/dYHf7AkdBT