The Callisto Protocol sempre più macabro con un particolare trofeo

The Callisto Protocol è un survival horror in arrivo dallo studio Striking Distance e IGN Japan ha avuto l'opportunità di intervistare gli sviluppatori: in questo frangente sono emersi dettagli interessanti, tra cui uno in particolare legato alla questione trofei.

Ebbene, uno dei trofei presenti nel gioco richiede che il giocatore muoia in tutti i modi possibili: sì, è un qualcosa di cruento, ma gli sviluppatori hanno già messo in conto che i giocatori moriranno molte volte. "Stiamo lavorando sugli achievements e trofei in questo momento, e in realtà abbiamo un trofeo che chiede ai giocatori di vedere tutte le morti", ha dichiarato il team. “Morirete nel nostro gioco. Molte persone chiedono quanto dura il gioco, oppure quante volte moriranno. Inoltre, le variabili dei nemici sono enormi nel modo in cui vi attaccano o come voi le attaccate, quindi potreste effettivamente morire più o meno".

Inizialmente The Callisto Protocol doveva essere collegato con l'universo di PUBG, ma man mano che il team si addentrava all'interno della storia, è diventato chiaro che questi due giochi non si sarebbero potuti unire, motivo per cui l'idea è stata scartata.

The Callisto Protocol arriverà su PC e console dal 2 dicembre.

Fonte: IGN