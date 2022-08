'The Callisto Protocol doveva collegarsi a PUBG ma è stato difficile unire i due mondi'

PUBG è il battle royale del publisher Krafton e inizialmente faceva parte di un universo condiviso con The Callisto Protocol. Tuttavia la scelta di unire i due mondi è stata poi accantonata, dato che il collegamento è risultato molto difficile per lo sviluppatore Striking Distance.

Per chi non lo sapesse, The Callisto Protocol è ambientato a bordo di una prigione spaziale dove il protagonista dovrà vedersela con creature orribile. Guidato da Glenn Schofield, l'ex produttore di EA che ha lavorato a Dead Space, lo sviluppatore inizialmente mirava a creare un universo condiviso tra The Callisto Protocol e PUBG, ma come ha dichiarato lo chief technology officer Mark James, l'idea è stata interrotta perché rendeva le cose difficili.

“Abbiamo esaminato i due universi e ci sono stati ben 400 anni tra i due. Ha iniziato a essere una differenza così grande: la connessione avrebbe portato via l'universo di Callisto. È diventato così difficile raccontare la nostra storia e continuare a creare quel collegamento. Quindi ci siamo detti 'abbiamo un gioco che stabilisce questo universo e speriamo di portarlo avanti come, incrociando le dita, un franchise', quindi abbiamo parlato con Krafton e abbiamo detto 'non vogliamo continuare con questa storia dell'universo collegato a PUBG'. Loro hanno capito e hanno detto che se era la cosa migliore per il gioco allora non implementare PUBG andava bene".

Nonostante l'abbandono del progetto potrebbe esserci ancora PUBG all'interno del gioco in quanto The Callisto Protocol avrà una serie di easter egg al suo interno.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol è previsto per il 2 dicembre su PC e console: alla Gamescom il gioco si è mostrato in un nuovo video gameplay.

Fonte: PCGamesN