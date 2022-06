The Elder Scrolls V Skyrim incontra...Harry Potter grazie ad una mod

Qualcuno sta lavorando a una mod per Skyrim che rende l'Accademia di Winterhold più simile a Hogwarts, e i fan non vedono sicuramente l'ora nell'attesa di Hogwarts Legacy.

L'Accademia di Winterhold offre attualmente ai giocatori di Skyrim un posto dove allenarsi nelle vie della magia. Ma i fan hanno da tempo ritenuto che questo elemento del gioco sia troppo fugace e sottosviluppato per dare davvero la sensazione di frequentare una scuola di magia. Per fortuna, una mod in arrivo dal famoso modder JaySerpa è destinata ad espandere il college con lezioni e prove pratiche, portando effettivamente un'esperienza in stile Hogwarts nel gioco di ruolo di Bethesda.

La mod chiamata The College of Winterhold – Quest Expansion e aggiunge sette nuove missioni che i giocatori inizieranno dopo aver completato la missione "Prima lezione". Queste nuove missioni agiscono come una serie di "lezioni magiche". Verrete istruiti dal vostro professore su un particolare incantesimo, dopodiché trascorrerete un po' di tempo a studiare prima di tornare da loro per valutare la vostra nuova abilità magica con un esame pratico.

La mod non è ancora disponibile, ma il suo creatore ha gentilmente condiviso un trailer che potete vedere qui sopra. Il filmato mostra la prima delle sette missioni della mod in cui il giocatore deve imparare un incantesimo (ovvero respirare sott'acqua) prima di partire per una missione. Attualmente non c'è ancora una data di uscita per la mod, ma potete seguire tutti gli aggiornamenti attraverso la pagina ufficiale.

Fonte: PC GamesN