The Last of Us Part 1 è stato costruito per PS5: Naughty Dog chiarisce che si tratta di un remake e non di un remaster

In vista del lancio di The Last of Us Part 1 il 2 settembre, Naughty Dog ha pubblicato un nuovo post e un video che illustrano tutti i miglioramenti apportati dal remake al gioco originale.

Fin dal suo annuncio iniziale a giugno, The Last of Us Part 1 è stato aggressivamente commercializzato come un remake completo, e non solo come un remaster per PS5 del remaster per PS4 già esistente. Naturalmente, questo ha richiesto molto più lavoro da parte degli sviluppatori e, nonostante ciò, il fatto che costerà 70 dollari sembra essere un punto dolente per molti fan. In risposta, Naughty Dog ha voluto mostrare cosa si otterrà per questo prezzo.

"Per me, ciò che lo rende un remake anziché un remaster è la somma dei suoi miglioramenti", afferma il creative director del remake, Shaun Escayg. "Non si tratta solo degli stessi personaggi, ambienti, direzione artistica e così via, ma di un hardware migliore. Abbiamo completamente riprogettato tutto, dalla direzione artistica, all'illuminazione, fino al design dei personaggi stessi".

"Abbiamo applicato tutto ciò che abbiamo imparato nei dieci anni trascorsi dall'originale e abbiamo utilizzato la nuova tecnologia per creare qualcosa che rimane fedele all'originale, ma reimmaginato in modo aggiornato".

In particolare, noterete un mondo più dettagliato e interattivo in cui ogni cosa ha una reazione. La luce filtrerà attraverso gli alberi, il muschio si muoverà nell'acqua quando ci si avvicina e le auto abbandonate tremeranno quando ci copriranno dai proiettili.

L'hardware potenziato di PS5 consente anche di avere PNG più intelligenti. L'intelligenza artificiale sarà in grado di analizzare l'ambiente in cui si trovano e di adattarsi di conseguenza, il che dovrebbe rendere gli scontri con i nemici più interessanti e variegati rispetto ai cattivi pre-scritti e limitati del gioco originale. Inoltre, PS5 permette di avere 128 PNG attivi, mentre PS3 ne permetteva solo otto alla volta nell'originale The Last of Us.

"Abbiamo incontri più dinamici, quindi cose come l'intrufolarsi e l'imboscarsi funzioneranno in più situazioni", afferma il programmatore John Bellomy. "Tutto ciò rende il gioco più interessante per i giocatori. Il gioco non si svolge sempre allo stesso modo. È possibile mettersi in situazioni nuove ed emozionanti che forse nemmeno noi di Naughty Dog possiamo prevedere".

Naturalmente, tutto questo si aggiunge ai soliti benefici che si ottengono con un remake o un remaster per PS5, come animazioni migliorate, l'audio 3D, il feedback aptico e i trigger adattivi del DualSense. In linea di massima è una buona cosa, ma significa che dovremo rivivere le scene più traumatiche del gioco con un livello di dettaglio ancora maggiore, il che significa che saranno emotivamente ancora più impegnative.

Vi ricordiamo che, tra i vari miglioramenti del remake, ci saranno anche quelli apportati ai banchi di lavoro.

Fonte: Gamesradar.