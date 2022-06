The Last of Us Parte I celebra la Festa del Papà negli USA mostrandoci il 'nuovo' Joel

The Last of Us Parte I è stato ufficialmente annunciato dopo numerosi rumor e, mentre aspettiamo il lancio del titolo su PS5, Naughty Dog ha deciso di offrirci una nuova occhiata al "rinnovato Joel" di questo remake.

In occasione della Festa del Papà negli Stati Uniti, che si celebra il 19 giugno, lo studio ha pubblicato una clip su Twitter che ci permette di vedere le enormi differenze tra il Joel visto nella versione PS3 e quello che vedremo su PS5.

Qualcosa di simile è stato fatto anche con il personaggio di Tess, quando ND ha pubblicato una clip comparativa che mostra Tess nella versione originale e in quella del remake.

"Da parte di tutti noi dello studio e dal vostro papà videoludico preferito, ci auguriamo che abbiate trascorso una splendida festa del papà!", recita il tweet.

"Potete vedere Joel - completamente ricreato per PS5 - in The Last of Us Parte I".

From all of us at the studio and your favorite video game dad, we hope you had a great Father's Day!



You can check out Joel -- fully remade for the PS5 -- in The Last of Us Part I: https://t.co/QCVLSLQwDk pic.twitter.com/ZEnqPkjNRk — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 20, 2022

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte I sarà disponibile il 2 settembre su PS5, la versione PC sarà lanciata più avanti.

Fonte: Twitter.