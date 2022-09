The Last of Us Parte I è ormai qui e Naughty Dog celebra il lancio con delle esilaranti GIF

Come è ormai tradizione tra le uscite first-party di Sony, anche The Last of Us: Part I ha ora una selezione di GIF animate tutte sue.

Create da Naughty Dog e basate sulle popolari GIF reaction utilizzate praticamente ovunque, ora è possibile creare una serie di meme con tutti i personaggi preferiti di The Last of Us.

In una GIF, possiamo vedere Joel, Ellie e un Clicker che sembrano felicissimi dell'uscita del nuovo gioco. In un'altra GIF sembra che anche Bill, Joel e Tommy siano grandi fan di Letterkenny.

Un'altra ancora mostra il leader dei Fireflies, Marlene, non troppo sicura di cosa fare:

Su GIPHY potete trovare altre GIF di TLOU, nella pagina chiamata "The Reacts of Us Part I".

Nelle notizie correlate abbiamo appreso che The Last of Us Parte 1 potrebbe nascondere indizi sulla prossima IP di Naughty Dog.

Fonte: Pushsquare.