The Last of Us Parte I e il remaster PS4 in un video confronto di Digital Foundry. Il remake riesce a stupire?

Dopo numerosi rumor, Naughty Dog ha finalmente annunciato in via ufficiale The Last of Us Parte I con un trailer.

E, partendo proprio dal trailer di annuncio, la redazione di Digital Foundry non si è lasciata sfuggire l'occasione per fare un video confronto con The Last of Us Remaster lanciato su PS4.

Mettendo faccia a faccia alcune sequenze, gli esperti di DF evidenziano che il remake di TLOU ha molti degli asset riprogettati da zero e, quindi, non solamente coperti da texture più nuove.

Utilizzando tecnologie più moderne, Naughty Dog ha ripreso il motion capture del gioco originale ottenendo come risultato animazioni molto migliori e movimenti più realistici.

Inoltre, sembra che su PS5 le sequenze di intermezzo girino in tempo reale, a differenza delle versioni PS4 e PS3 dove queste scene erano pre-calcolate.

L'analisi di Digital Foundry fa un confronto anche con The Last of Us Parte II ed è emerso che i due titoli si assomigliano molto, questo perché, probabilmente, sono state usate le stesse tecnologie nello sviluppo.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte I arriverà il 2 settembre su PS5. La versione PC arriverà più avanti.

Fonte: Digital Foundry.