The Quarry entra in fase Gold! Il successore spirituale di Until Dawn è sempre più vicino

Annunciato con un tweet proprio ieri, The Quarry, il successore spirituale di Until Dawn, è entrato ufficialmente in fase Gold, in vista della sua uscita fra poco più di un mese, il 10 giugno, su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, e Xbox Series S|X.

Il tweet, che mostra una brevissima gif con una delle scene del gioco è accompagnato dalla didascalia che recita “The Quarry è ufficialmente in fase GOLD e siamo estremamente orgogliosi del nostro team. Tra sei settimane raggiungeremo la Cava di Hackett insieme a 2K”.

#TheQuarry has officially gone GOLD and we're extremely proud of our team ❤️💽



In six weeks, we'll reach the Hackett's Quarry with @2K 🏕️ pic.twitter.com/qVWcjTG7mO