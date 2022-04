The Witcher 3 ha venduto più di 40 milioni di copie, l'intera serie supera quota 65 milioni

Durante il suo recente report finanziario, CD Projekt ha annunciato i dati di vendita aggiornati per i suoi giochi.

The Witcher 3, nonostante sia un gioco vecchio di sette anni, continua a registrare forti numeri di vendita. CD Projekt ha annunciato che il gioco di ruolo d'azione open world del 2015 ha venduto oltre 40 milioni di unità in tutto il mondo al 14 aprile.

Un paio di anni fa, il numero di vendite di The Witcher 3 era di 28 milioni di unità in tutto il mondo, il che dà un'idea di come il gioco sia riuscito a continuare a vendere costantemente per un lungo periodo.

Nel frattempo, la serie The Witcher nel suo insieme ha venduto oltre 65 milioni di unità in tutto il mondo, rispetto ai 50 milioni di un paio di anni fa.

CD Projekt ha anche annunciato i dati di vendita di Cyberpunk 2077, che attualmente ammonta a 18 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Lo sviluppatore polacco ha recentemente annunciato anche che la versione PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3, che doveva uscire nel secondo trimestre di quest'anno, è stata rinviata. Attualmente è in fase di sviluppo anche un nuovo gioco di The Witcher.

Fonte: Gamingbolt.