The Witcher 4 e S.T.A.L.K.E.R. 2 tra i giochi sviluppati in Unreal Engine 5

Ora che le console next-gen hanno preso piede, anche gli studi di sviluppo stanno iniziando a concentrarsi su giochi più realistici, con molti di loro che stanno passando in via definitiva ad Unreal Engine 5.

Di questo nuovo motore grafico abbiamo potuto vedere ciò che ha da offrire agli sviluppatori, grazie anche ad una tech demo mostrata da Epic Games qualche tempo fa. Ma quali sono effettivamente i titoli sviluppati in Unreal Engine 5? Ci viene in aiuto l'utente Twitter Okami il quale attraverso un elenco mostra i vari giochi in sviluppo con questa nuova tecnologia.

Black Myth: Wukong

S.T.A.L.K.E.R. 2

Senua's Saga: Hellblade 2

The Witcher 4

Kingdom Hearts 4

Redfall

Gears 6

Next Tomb Raider

Fortnite

Project M

Confirmed games that will be using Unreal Engine 5:



And too many more to list. pic.twitter.com/jigAQOVIla — Okami Games (@Okami13_) July 29, 2022

Di The Witcher 4 sappiamo che il team di sviluppo ha abbandonato RED Engine per creare una partnership con Epic Games in modo da sfruttare il nuovo motore grafico, mentre Fortnite ad esempio sta già usando UE5 da qualche tempo a questa parte.

Come afferma l'utente Twitter non si tratta di un elenco completo, poiché ci sono altri titoli in sviluppo che non conosciamo ma che con tutta probabilità stanno sfruttando Unreal Engine 5.