Uncharted: Raccolta L'eredità dei Ladri per PC è stato classificato in Corea, annuncio in arrivo?

Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri è stato lanciato per PS5 all'inizio di quest'anno, portando le versioni rimasterizzate e migliorate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta sulla nuova console di Sony.

Ma dov'è la versione PC? Quando è stato annunciata la collezione, è stato anche confermato che sarebbe arrivata su PC non molto tempo dopo il lancio di PS5, ma l'annuncio ufficiale della data di lancio non è ancora stato fatto.

Un paio di mesi fa, l'Epic Games Store sembrava essersi lasciato sfuggire la data di uscita, programmata per questo mese e sembra che il suo lancio potrebbe davvero essere dietro l'angolo. Come notato da Gematsu su Twitter, la raccolta rimasterizzata ha ricevuto una classificazione per PC in Corea del Sud, suggerendo che un'uscita è imminente.

The PC version of Uncharted: Legacy of Thieves Collection has been rated in Korea, suggesting a release is imminent: https://t.co/tQ5sXei5w7 pic.twitter.com/YP5yzdvrH7 — Gematsu (@gematsu) June 9, 2022

Con l'Epic Games Store Summer Showcase che avrà luogo oggi, ci sono buone probabilità di vedere un possibile annuncio.

Fonte: DSOG