Xbox ed i tanti giochi in sviluppo: per Matt Booty 'E' difficile pianificare le uscite'

La conferenza Xbox e Bethesda ha presentato una moltitudine di giochi first-party e non in arrivo nei prossimi 12 mesi. Al suo interno sono stati mostrati più di 30 giochi e ci sono state anche alcune sorprese, come l'apparizione di Silksong, l'arrivo di Persona su Xbox o la collaborazione tra Kojima e Xbox.

In casa Xbox quindi ci sono diversi giochi in cantiere: basti pensare che non tutti i titoli sviluppati dagli studi della società hanno fatto capolino, tra tutti Hellblade II Senua's Saga, Fable e Perfect Dark. Pertanto per Xbox è alquanto difficile pianificare con esattezza le uscite, almeno secondo Matt Booty, capo di Micorosft Studio.

Durante una recente intervista, Booty ha dichiarato: "Xbox ha così tanti giochi in sviluppo che hanno difficoltà a pianificare le versioni e stanno riscontrando alcuni problemi a causa di ciò".

Come è stato affermato durante lo showcase, tutto ciò che è stato presentato uscirà entro un anno al massimo, quindi dobbiamo presumere che Redfall, Starfield e Forza Motorsport costituiranno i primi sei mesi più potenti dell'anno per Xbox. Tuttavia, Matt Booty sa che bisogna pensare a lungo termine e che la squadra dovrà pensare a costruire nuovi giochi per gli anni a venire.

Fonte: Dualshockers