Overwatch 2 perde il suo lead designer che lascia Blizzard a poche settimane dall'uscita del nuovo gioco

In uscita il 4 ottobre in formato di accesso anticipato e gratuito per tutti, Overwatch 2 ha la possibilità di ripercorrere la traiettoria discendente del primo gioco grazie al maggiore supporto di Blizzard. Vi abbiamo già parlato di tutti i cambiamenti nei sistemi organizzativi che il gioco sperimenterà, come una struttura stagionale, il lancio di un battle pass e altro, ma recentemente è emersa una notizia che non farà piacere ai fan di lunga data.

Stiamo parlando dell'addio di uno degli sviluppatori più veterani di Overwatch. Il lead designer Geoff Goodman ha lasciato Blizzard a meno di due settimane prima dell'uscita del sequel.

La carriera di Goodman all'interno dell'azienda è stata lunga. World of Warcraft è stato il primo titolo su cui ha lavorato prima di passare a Titan, il prototipo di Overwatch che è stato cancellato. Alla fine, il designer si è specializzato nello sparatutto.

Goodman lascia un ultimo personaggio prima della sua partenza. Kiriko è stata confermata come la nuova eroina di supporto in uscita con la Stagione 1 del gioco e sarà immediatamente sbloccabile da tutti i giocatori del primo Overwatch.

