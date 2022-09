Pokémon Scarlatto e Violetto, annunciato un Nintendo Switch OLED a tema

Nintendo ha annunciato un Nintendo Switch OLED modello Pokémon Scarlatto e Violetto che uscirà il 4 novembre prima del lancio del gioco il 18 novembre.

Pokémon Scarlatto e Violetto Nintendo Switch OLED presenta artwork rosso e viola raffiguranti i leggendari Pokémon Koraidon e Miraidon sul lato anteriore lucido del dock del sistema bianco, mentre il retro del dock mostra un design di una Poké Ball.

Per quanto riguarda lo stesso Switch OLED, è decorato con i tre Pokémon iniziali presenti in Pokémon Scarlatto e Violetto, inclusi Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, oltre ad altri simboli riconoscibili dei giochi precedenti. Anche i controller Joy-Con, come i design sul sistema, sono viola e rossi per adattarsi al tema del gioco e hanno gli emblemi scolastici delle due accademie che appariranno nei rispettivi giochi. Il modello OLED non è disponibile per il preordine in questo momento, ma è disponibile per la visualizzazione sul sito Web ufficiale di Nintendo.

Preparati alla tua grande avventura a Paldea con questo #NintendoSwitch – Modello OLED edizione speciale #PokemonScarlattoVioletto, disponibile dal 04/11. pic.twitter.com/bK6GsGI9N3 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 7, 2022

Per quanto riguarda il gioco, è stato mostrato un nuovo trailer focalizzato sul Team Star, un gruppo di nemici che i giocatori dovranno combattere.

