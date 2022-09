Scorn a sorpresa anticipa l'uscita! Ecco la nuova data

Lo sviluppatore di Scorn Ebb Software ha appena annunciato una gradita sorpresa. L'imminente "atmosferica avventura horror in prima persona" verrà ora lanciata un'intera settimana prima di quanto annunciato in precedenza, con una nuova data di uscita il 14 ottobre.

Nei mesi precedenti i fan erano preoccupati che Scorn potesse persino vedere un rinvio rispetto al 2022, come tanti altri titoli del resto, quindi c'è ovviamente della sorpresa nel vedere il contrario.

Scorn porta i giocatori in un mondo isolato, strano e onirico. Lasciati senza guida per difendersi da soli, i giocatori devono esplorare il bio-labirinto interconnesso di Scorn, imparandone le regole e padroneggiando enigmi grotteschi lungo la strada mentre arrivano a comprendere la propria situazione. Scoprendo segreti e raccogliendo gli strani strumenti biomeccanici che sembrano essere stati usati dalla civiltà che in precedenza chiamava questo mondo casa, sopravvivere potrebbe essere possibile. Trovare la verità, tuttavia, è una questione completamente diversa.

La nuova data di uscita di Scorn, ripetiamo, è il 14 ottobre: il gioco sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass oltre che su PC e Xbox Series X/S.