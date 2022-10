Scorn, infranto l'embargo sulle pubblicazioni delle recensioni, spuntano le prime due

Scorn sta per arrivare, ma a quanto pare due siti web hanno deciso di infrangere l'embargo delle pubblicazioni condividendo online il loro parere su questo particolare puzzle horror pieno di viscere e sangue.

Partiamo da NME il cui voto è 3/5. Il sito afferma: "Scorn unisce un mondo meraviglioso e un affascinante mistero con alcune scelte di design confuse che ostacolano davvero quanto sia divertente in realtà. Nonostante questo mondo meraviglioso e il mistero che offre, in realtà giocare a Scorn non è un buon momento, e questo rende difficile consigliarlo, non importa quanto sia unico ciò che offre".

Diverso è il parere di The Guardian che dà al gioco 4/5 e afferma: "Lo sviluppatore descrive l'ambientazione come 'un universo da incubo di forme strane e arazzi cupi' e forse questo è tutto ciò che bisogna sapere del mondo o della sua narrativa. Il dolore è costante. La paura è ovunque. Il sollievo porta solo violenta malinconia. Scorn è un un'opera d'arte incredibilmente evocativa e le cose che evoca sono così spiacevoli che ho dovuto razionarla in sessioni di un'ora durante una settimana di gioco. Un incubo ripugnante ma gratificante".

Queste due recensioni sono state eliminate, pertanto la loro pubblicazione prematura è sicuramente causa di un errore. Ad ogni modo non ci resta che attendere ulteriori pareri dalla stampa specializzata che arriveranno nelle prossime ore.

Scorn sarà disponibile oggi su PC, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass.

