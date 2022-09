Scorn è il primo gioco a supportare DirectStorage sia su Xbox Series X|S che su PC

Scorn è il titolo horror di Ebb Software ispirato ad Alien e HR Giger ed è stata una delle grandi sorprese annunciate per il lancio di Xbox Series X, anche se alla fine è stato posticipato al 21 ottobre 2022.

Fortunatamente, da allora abbiamo analizzato molti aspetti di Scorn, con gli sviluppatori che hanno condiviso tanti dettagli sul gioco nonché video gameplay. Tuttavia recentemente è stata annunciata una novità che piacerà sicuramente ai giocatori, ovvero che Scorn sarà il primo gioco a supportare il DirectStorage sia su Xbox Series X/S che su PC.

Cos'è DirectStorage? È una nuova tecnologia Microsoft basata su DirectX12, che può essere applicata a videogiochi e applicazioni Windows 10, Windows 11 e Xbox Series X|S. Tutti i giochi che supportano DirectStorage avranno tempi di caricamento più rapidi, prestazioni e risoluzione più elevate e un gameplay più fluido. Ebbene, Scorn avrà tutti questi vantaggi.

DirectStorage is supported on both.