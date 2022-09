Scorn, il terrificante titolo ispirato alle opere di H.R. Giger si mostra in 8 minuti di gioco

Lo sviluppatore Ebb Software e l'editore Kepler Interactive tramite un comunicato stampa hanno condiviso 8 minuti del nuovo gameplay di Scorn. Il titolo horror uscirà per PC e Xbox Series X|S il 21 ottobre. Il gioco sarà disponibile per gli abbonati ad Xbox Game Pass al day one.

In questa sequenza introduttiva, i giocatori conosceranno il personaggio che guideranno attraverso il bio-labirinto. Senza assistenza, i giocatori si faranno strada nelle viscere del mondo di gioco, dotandosi di strani strumenti e risolvendo un puzzle grottesco che allude solo a ciò che attende i giocatori.

Nell'esplorazione di Scorn di un mondo surreale e da incubo, i giocatori arriveranno a capire il personaggio che stanno guidando, anche se solo leggermente. Incaricati di esplorare il paesaggio infernale di Scorn, i giocatori devono impararne le regole e padroneggiare i suoi enigmi senza alcuna guida o supporto, essendo lasciati a se stessi in un'esperienza totalmente coinvolgente. Svelando questi segreti e raccogliendo gli strani strumenti biomeccanici che sembrano essere stati usati dalla civiltà che in precedenza chiamava questo mondo casa, sopravvivere potrebbe essere possibile. Trovare la verità, tuttavia, è una questione completamente diversa.

Scorn arriverà il 21 ottobre, ma attualmente sono già disponibili i preorder.