Stray, la posizione delle bevande energetiche e dove trovare i distributori automatici

Trovare la posizione delle bevande energetiche ti consentirà di acquistare articoli dai pochi mercanti presenti nel capitolo The Slums in Stray.

L'acquisto di questi articoli, a sua volta, ti aiuterà a completare due delle missioni secondarie di Stray – ovvero ripristinare i ricordi di B-12 e trovare gli spartiti per Morusque. Completando entrambe queste missioni, sbloccherai due Trofei di Stray.

Di seguito troverai le ubicazioni dei distributori automatici, in cui ottenere le bevande energetiche, in Stray.

La posizione delle bevande energetiche in Stray

Ci sono quattro bevande energetiche da trovare nel capitolo The Slums di Stray e ognuna viene raccolta interagendo con i distributori automatici nascosti nel labirinto di vicoli.

Il primo distributore automatico, e quindi bevanda energetica, si trova di fronte a Morusque - il robot in cerca di spartiti - che si raggiunge prendendo il sentiero di sinistra vicino a The Guardian.

Per trovare il secondo distributore automatico e bevanda energetica, ti consigliamo di andare in cima al vicolo da cui sei entrato a The Slums. Guardando a sinistra da questo punto, vedrai una cassa e, saltandoci sopra, potrai raggiungere un balcone dove si trova il distributore automatico.

Il distributore automatico e la terza bevanda energetica può essere trovato scendendo nel vicolo da cui sei entrato in The Slums e prendendo il primo vicolo che trovi sul lato destro. Si trova accanto a uno dei ricordi di B-12 presenti in The Slums.

Infine, il distributore automatico della quarta bevanda energetica si trova su un tetto nella parte meridionale di The Slums.

Ci sono diversi modi per raggiungere questo distributore automatico, di cui uno ha inizio salendo lungo la casa direttamente di fronte al bar utilizzando una cassa vicina.

Una volta scalato l'edificio saltando da una presa d'aria all'altra, potrai vedere il distributore automatico in lontananza.

Ora non devi far altro che correre sui tetti fino a raggiungere il distributore automatico.