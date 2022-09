Ubisoft: il CEO Yves Guillemot ammette i problemi di molestie e tossicità ma promette cambiamenti

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia secondo cui i dipendenti di Ubisoft accusano la società di non aver fatto ancora abbastanza per risolvere i problemi di molestie e tossicità al suo interno. Nel report si afferma infatti che molte cose non vanno, a cominciare dal fatto che alcuni dirigenti i quali avevano partecipato alle molestie, ricoprono ancora posizioni di potere, ma le critiche non finiscono qui.

Ora è proprio il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot a parlare: il CEO ha dichiarato durante un briefing a Parigi ciò che si devono aspettare i dipendenti in futuro. "Il nostro obiettivo è offrire ai dipendenti il miglior ambiente di lavoro affinché possano crescere e raggiungere il loro pieno potenziale", ha affermato Yves Guillemot. "In un contesto di un grande rimpasto, vogliamo costruire una proposta di valore unica per i dipendenti e apportare modifiche ogni volta che è necessario".

"In primo luogo, vogliamo garantire un ambiente di lavoro inclusivo, gratificante e rispettoso per tutti. Sì, abbiamo sbagliato. E lo abbiamo riconosciuto. Abbiamo imparato molto lungo il percorso e abbiamo compiuto progressi significativi con piani d'azione concreti guidati insieme dai nostri leader con Anika Grant, il nostro chief people officer, e Raashi Sika, il nostro vicepresidente per la diversità e l'inclusione".

"Nonostante l'attrito che ha avuto un impatto sul nostro intero settore durante la pandemia, nell'ultimo anno fiscale abbiamo assunto più di 4000 persone, comprese più di 600 persone che sono state riassunte, oltre a talenti senior provenienti da altre aziende leader".

Fonte: The Gamer