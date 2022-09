Dead Space Remake dalla grafica 'mozzafiato' e nuove immagini su Xbox Store

La pagina del negozio Xbox per il remake di Dead Space è appena stata pubblicata. Non troviamo solo la descrizione del gioco, ma anche nuovi screenshot che ci consentono di dare un primo sguardo alla grafica effettiva di questo remake. Dalla pagina dello store sembra proprio che EA si stia preparando per la pubblicazione dei pre-order.

Secondo la descrizione della pagina, "il classico horror di sopravvivenza di fantascienza Dead Space ritorna, completamente ricostruito da zero per offrire un'esperienza più profonda e coinvolgente". I fan possono aspettarsi "fedeltà visiva sbalorditiva, audio ricco di suspense e miglioramenti al gameplay" mentre il gioco rimarrà fedele alla visione dell'originale.

Nella giornata di ieri il team ha parlato della creazione di questo remake e delle sfide che ha portato il suo sviluppo, soprattutto per il fatto di mantenere l'essenza originale del gioco come se lo ricordano i fan in una chiave più moderna.

Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023, ma secondo un insider a metà ottobre arriveranno nuovissimi dettagli sul gioco. Staremo a vedere.

Fonte: Xbox