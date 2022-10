Dead Space Remake e l'originale a confronto in un nuovo video

EA Motive ha finalmente presentato nella giornata di ieri il primo gameplay di Dead Space Remake, mostrando effettivamente cosa devono aspettarsi i giocatori con questa nuova versione del capitolo originale della saga. Ovviamente, i confronti con l'originale non si sono fatti attendere, visto che abbiamo già potuto vedere un impressionante confronto del gameplay di Dead Space Remake rispetto al titolo uscito nel 2008.

Questo confronto del gameplay di Dead Space Remake è stato fatto da ElAnalistaDeBits, l'utente che ci ha già abituato a confronti di ogni tipo. Come possiamo notare in questo video, la prima cosa che si evidenzia da questo confronto sono i miglioramenti nella modellazione, nelle texture e nell'illuminazione, che raggiungono un livello impressionante, pur rispettando assolutamente il lavoro del gioco originale. Ricordiamo che il personale di EA Motive ha lavorato in ogni momento cercando di essere rispettoso del lavoro svolto da Visceral Games.

Ci sono stati anche cambiamenti negli effetti di post-elaborazione di esplosioni, colpi o energia cinetica, offrendo un livello molto più realistico. Inoltre, a questo dobbiamo aggiungere il cambiamento totale avvenuto nello smembramento dei nostri nemici, che agiranno in modo totalmente diverso a seconda del luogo in cui attacchiamo.

Infine, il video ci mostra anche le sessioni a gravità zero, zone che conferiranno al titolo un'incredibile verticalità, cambiando completamente quanto visto nel gioco originale. Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 su PC e console.

