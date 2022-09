Elden Ring nominato gioco 'più confusionario' del 2022 secondo una bizzarra ricerca

Nessuno a questo punto dubita che Elden Ring sia uno dei protagonisti dell'anno in fatto di videogiochi. Il lavoro più recente di FromSoftware potrebbe essere un serio candidato al premio di Gioco dell'Anno (lo vedremo durante i The Game Awards). Tuttavia non solo di elogi vive il gioco in quanto c'è anche una nutrita fetta di giocatori che ha qualcosa di dire.

Ebbene, veniamo a scoprire che un report realizzato dalla società di analisi Uswitch ha catalogato Elden Ring come il gioco più "confusionario" dell'anno, ovvero che il gioco genera molti dubbi negli utenti, che finiscono per andare su Google in cerca di risposte.

Gli analisti hanno sommato le query totali relative ai giochi di ruolo che il motore di ricerca ha ricevuto finora quest'anno e hanno concluso che Elden Ring accumula 171.840 ricerche su Google relative a dubbi, guide, consigli e soluzioni. In breve, tutorial che aiutano l'utente a smettere di essere impotente nel gioco.

Ecco la classifica che prende in esame i giochi più cercati dai giocatori dubbiosi:

Elden Ring - 171 840 ricerche

Metroid Dread - 53 880 ricerche

Resident Evil: Village - 44 760 ricerche

Assassin's Creed Valhalla - 33 960 ricerche

Far Cry 6 - 31 920 ricerche

Fonte: Uswitch