Elden Ring aggiunge Sauron de Il Signore degli Anelli con una mod praticamente perfetta

Elden Ring è senza dubbio uno dei grandi successi di quest'anno. Lo testimoniano i milioni di unità vendute in soli sei mesi e le tante creazioni della community. È attraverso l'esistenza di mod, modifiche non ufficiali del gioco, che i giocatori mostrano un'immaginazione incredibile, il che porta ad un aumento della longevità del gioco. Tuttavia questa nuova mod forse supera di gran lunga parte di quelle pubblicare finora.

Questa volta, è il grande cattivo del Signore degli Anelli che approda all'interno di Elden Ring. Il Signore Oscuro, Sauron, ora può essere affrontato in Elden Ring. È grazie al modder Garden of the Eye che ora è possibile. Attraverso due video pubblicati recentemente, ha illustrato nel titolo come si presenta la sua creazione.

Chi è interessato a questa mod può scaricarla direttamente sul patreon del suo creatore. I giocatori avranno quindi accesso a nuove linee di dialogo e a una lotta sfruttata contro Radagon. E bisogna riconoscere che le tecniche si adattano abbastanza bene a Sauron. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai due video.

Elden Ring è disponibile su PC e console: il gioco riceverà tra pochi giorni in Italia un esilarante manga del tutto gratuito.

