FIFA 23 Ultimate Team: come ricevere 17 carte Giocatori Oro Rari dal day one

FIFA 23 è ormai alle porte, e la modalità Ultimate Team - FUT 23 - è quella preferita dai giocatori di tutto il mondo. In modo da essere preparati una volta avuto accesso al gioco e al mercato, ecco tutto quello che dovete sapere sulle novità di FIFA 23 Ultimate Team.

In questa pagina vi sveliamo un trucchetto formidabile per iniziare al meglio la campagna di FIFA 23 Ultimate Team, con una serie di carte molto forti per il meta iniziale della modalità.

Come ottenere diverse carte Giocatori Oro rari gratis in FIFA 23 Ultimate Team

Partire bene in FIFA Ultimate Team è un vantaggio non da poco, si sa bene ormai. Avere diverse carte in rosa oppure un buon numero di crediti da spendere sul mercato potrà farvi vincere con facilità sfide, obiettivi e ovviamente la Weekend League. C'è una possibilità da sfruttare che vi consentirà di ottenere carte gratis all'avvio di FIFA 23 una volta che l'avrete acquistato e installato, e non serve spendere nulla, né scartare pacchetti. Basta giocare a FIFA 22 Ultimate Team, sempre che lo possediate.

Come spiegato da EA Sports, e riportato nella nostra pagina della guida dedicata all'evento FUT 23 Pre-Season, basterà completare determinate SBC e obiettivi in FUT 22 per sbloccare dei pacchetti che vi consentiranno di ottenere delle carte giocatori in FUT 23.

"Completa gli obiettivi legati all’Amichevole FUT Live “Partenza lanciata FUT 23” per ottenere i seguenti premi in FUT 23:"

Pacchetto Partenza lanciata 1:

3 giocatori oro rari Serie A

3 giocatori oro rari Bundesliga

3 giocatori oro rari Ligue 1

3 giocatori oro rari Premier League

3 giocatori oro rari LaLiga

Riscaldamento FUT 23 – Completa tre volte le Sfide Creazione Rosa ripetibili in numero limitato che si aggiornano ogni 48 ore per completare l’obiettivo di gruppo e ottenere i seguenti premi in FUT 23:

5 contratti giocatore oro rari

Pacchetto due giocatori oro rari



Affrontando e completando tutte le sfide, si potranno quindi ottenere 17 carte giocatori oro rari in FUT 23, per un inizio scoppiettante.