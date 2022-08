FIFA 23 FUT: Tutte le novità della modalità Ultimate Team

FIFA 23 è ormai alle porte, e la modalità Ultimate Team - FUT 23 - è quella preferita dai giocatori di tutto il mondo. In modo da essere preparati una volta avuto accesso al gioco e al mercato, ecco tutto quello che dovete sapere sulle novità di FIFA 23 Ultimate Team.

FIFA 23 ULTIMATE TEAM - tutte le novità: come funziona la nuova intesa?

Per le novità generali riguardo a gioco e gameplay, leggete la nostra anteprima di FIFA 23. In questa pagina ci concentremo invece sulle novità di FUT 23.

Le principali novità di FUT 23 Ultimate Team sono concentrate su questi fattori:

INTESA RIDEFINITA

FUT MOMENTS

CROSS-PLAY

PERSONALIZZAZIONE

WORLD CUP

INTESA: ADDIO ALL'INTESA DI SQUADRA

Iniziamo dall'Intesa, che è uno dei parametri fondamentali e alla base di Ultimate Team nella realizzazione e nel funzionamento della squadra in campo. Questo parametro è rimasto pressoché invariato per ben 13 anni, ovvero dal primo FIFA che ha introdotto Ultimate Team, FIFA 10.

L'intesa ha sempre avuto fondamenta solide sulla nazionalità, ma soprattutto sul campionato di appartennza dei giocatori, "costringendo" non di fatto ma praticamente, a scegliere gli utenti su quale campionato basare la propria squadra (Premier League, Bundesliga o Serie A). Integrare giocatori inglesi in una Serie A, ad esempio, non è mai stato semplice, né tanto meno proficuo. Ne è conseguito che alla fine tutti avevano gli stessi giocatori, nonostante il gioco offra una varietà immensa e potenzialmente ognuno potrebbe avere una squadra diversa.

EA Sports ha sempre suddiviso l'Intesa (o Chemistry) in due sottocategorie: Intesa di Squadra e Intesa Giocatore. Questo fino adesso, perché in FUT 23 viene eliminata l’intesa di squadra, ovvero il valore numerico da 0 a 100 che influiva sul rendimento in campo dei giocatori. Era anche un parametro fondamentale per le Sfide Creazione Rosa (SBC), quindi bisogna capire come EA Sports intenda gestire questo aspetto. Rimane invece l'Intesa Giocatore.

Ciò implica che non servirà più che giocatori siano schierati in posizioni adiacenti per far salire l'intesa.

Ogni giocatore può avere un’intesa variabbile da 0 ed una massima pari a 3 (finora era da 0 a 10 e chi entrava dalla panchina otteneva sempre intesa 5).

L’intesa quest'anno viene rappresentata sulla carte tramite dei simboli EA Sports definisce "diamanti". Ogni diamante di colore azzurro corrisponde a un punto d 'intesa.

FUT MOMENTS

I FUT Moments non sono le Icone che conoscevamo finora, ma bensì nuove sfide singleplayer che ci proporranno di affrontare determionati "momenti di partita". Ci potrà capitare di dover rimontare un gol, segnare un rigore o quant'altro. Sembra una novità molto interessante perché è ottima per chi non ha tempo per giocare un'intera partita, visto che la sfida termina appena raggiunto l'obiettivo. L'unico limite è la fantasia e potrebbero venire proposte sfida di partite storiche.

Completando queste sfide guadagneremo stelle che potranno essere scambiate nel negozio FUT Moments in cambio di premi. Le stelle non scadranno e potranno quindi essere accumulate.

Cross-play e personalizzazioni

Un'altra eccezionale novità di FIFA 23 Ultimate Team è il cross-play, che finalmente consentirà a utenti di diverse piattaforme di affrontarsi.

Ciò implicherà anche che non ci saranno più mercati separati, ma tutti potranno comprare e vendere le carte nello stesso bacino d'utenza, senza quindi che ci siano più importanti variazioni di prezzi tra le varie piattaforme.

Sono pure state annunciate nuove personalizzazioni: trofei e scene animate per i nostri stadi, aggiunto poi anche il tetto da poter personalizzare.