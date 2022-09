GTA 6 vittima dei leak unisce l'industria videoludica! Tutti supportano i dipendenti di Rockstar

Come sappiamo, dettagli e filmati di GTA 6, l'attesissimo sequel di uno dei giochi più venduti di tutti i tempi, sono trapelati durante il fine settimana. Qualcuno, in qualche modo, ha ottenuto quello che si credeva fosse un tesoro per uno dei titoli più attesi. Gli sviluppatori di tutto il settore hanno reagito a questi leak, condividendo la simpatia per gli sviluppatori di Rockstar.

Sarah Bond di Xbox, ad esempio, ha affermato di sentirsi dispiaciuta per il team dopo che il duro lavoro è stato "rivelato e criticato prima che fosse pronto". Neil Druckmann di Naughty Dog, nel frattempo, ha affermato che il recente leak di GTA 6 alla fine diventerà solo una "nota a piè di pagina su una pagina di Wikipedia". Druckmann, ovviamente, non è estraneo a una grande fuga di notizie, con dettagli e filmati su The Last of Us: Parte II, incluso un enorme spoiler, emerso prima che il gioco fosse ufficialmente rilasciato nel 2020.

Anche Rami Ismail ha detto la sua affermando che il leak di GTA 6 evidenzia una tendenza più ampia dove gli sviluppatori scelgono di proposito di tacere e non mostrare i progetti prima che siano pronti. La propensione alla segretezza dell'industria dei giochi potrebbe essere attribuibile in parte alla mancanza di comprensione e apprezzamento per come funziona effettivamente lo sviluppo del gioco e questo secondo molti sviluppatori.

My thoughts are with the team at @RockstarGames 💚It can be disheartening to have a project you've worked hard on to delight fans revealed and critiqued before it’s ready. I know they’re creating something special and can’t wait to experience GTA6 when it's officially unveiled. — BondSarahBond🎮 (@BondSarah_Bond) September 18, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

To my fellow devs out there affected by the latest leak, know that while it feels overwhelming right now, it’ll pass. One day we’ll be playing your game, appreciating your craft, and the leaks will be relegated to a footnote on a Wikipedia page. Keep pushing. Keep making art. ♥️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 18, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

the reason developers aren't more transparent is because it tends to end up with a significant amount of death threats & harassment



devs don't have an obsession with secrecy, we just prefer our job without being told we suck at it & should be maimed because of some placeholders https://t.co/B5J9yNkwJb — Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) September 19, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

In queste ore Rockstar ha confermato la fuga di notizie, ma ha altresì dichiarato che lo sviluppo del gioco non verrà influenzato dai leak e non si fermerà.