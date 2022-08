'Amazon non comprerà EA' è la risposta degli analisti

All'inizio di oggi, un report suggeriva che Amazon avrebbe annunciato l'acquisizione del mega editore di giochi Electronic Arts. Tuttavia, una relazione successiva ha rapidamente confutato tale nozione. Tutto ciò deriva da precedenti rapporti secondo cui EA aveva esplorato la possibilità di un'acquisizione o di una fusione. Dopo la notizia del presunto accordo, le azioni di Amazon sono aumentate brevemente prima di stabilizzarsi nuovamente negli scambi mattutini.

Secondo fonti che hanno parlato con GLHF, l'acquisto di EA Games da parte di Amazon doveva essere annunciato più tardi oggi, ma tale affermazione è stata contestata dalla CNBC. "Ho parlato con alcune persone che avrebbero effettivamente saputo se stava succedendo qualcosa, e dicono che non sta succedendo niente", ha detto David Farber della CNBC.

EA è stata oggetto di diverse voci mentre altre acquisizioni di alto profilo nel settore dei giochi hanno fatto notizia. Un recente rapporto ha affermato che EA aveva tenuto colloqui con Apple e Disney su una potenziale vendita, con i dirigenti di EA che perseguivano aggressivamente un accordo secondo le voci.

Amazon is not going to make a bid for Electronic Arts, sources tell CNBC's @DavidFaber. Shares of $EA surged earlier on a report citing a "rumor." pic.twitter.com/k7wk0Fy7xv