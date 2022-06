Bloodborne 2 prende vita in un trailer fan mande in Unreal Engine 5 che fa sognare

Nonostante il grande successo di Elden Ring, Bloodborne di FromSoftware rimane uno dei titoli più popolari dell’intero catalogo dell’azienda. Grazie al sistema di combattimento molto action, l’estetica unica e gli ambienti affascinanti, molti fan sperano ogni giorno che un secondo capitolo della saga sia annunciato dalla casa di sviluppo nipponica.

Molti fan del titolo continuano a sperare almeno in una patch che porti a 60FPS il framerate del gioco, o perlomeno un remake per Playstation 5. Un sequel, per la disdetta dei giocatori, non è molto probabilme in quanto Hidetaka Miyazaki preferisce creare nuove IP al dare vita a secondi capitoli di un gioco. Questo tuttavia non ha fermato i giocatori più appassionati di sperare in un rilascio di Bloodborne 2.

In attesa di un annuncio poco probabile, uno youtuber chiamato ENFAT TERRIBLE ha ricreato molti ambienti di Bloodborne con il motore grafico Unreal Engine 5, per poi unirli in un piccolo trailer di 2 minuti chiamato Bloodborne 2. Oltre a mostrarci le enormi potenzialità del motore in se, questo trailer ci mostra la meraviglia degli ambienti targati FromSoftware ricostruiti con un tool degno di essere sfruttato a dovere. Speriamo che FromSoftware punti su un secondo capitolo della saga.