Diablo 4 su PlayStation? Rod Fergusson fa chiarezza dopo l'evento Xbox

Oltre alla condivisione di un trailer cinematografico focalizzato sulla classe del Negromante e a una presentazione del gameplay degli sviluppatori, Blizzard ha confermato durante l'evento di Xbox & Bethesda Showcase che prevede di pubblicare Diablo 4 nel 2023.

Anche se Microsoft sta per acquisire Activision Blizzard, Diablo 4 sarà disponibile anche su PlayStation. A tal proposito, il GM di Diablo Rod Fergusson ha ribadito che il gioco arriverà anche sulla console PlayStation.

"Per essere chiari, Diablo 4 è un gioco a prezzo pieno creato per il pubblico di PC/PS/Xbox. Ci impegniamo a fornire un'incredibile ampiezza di contenuti dopo il lancio, per gli anni a venire, ancorati a oggetti cosmetici opzionali ed espansioni basate sulla trama. Presto maggiori dettagli".

To be clear, D4 is a full price game built for PC/PS/Xbox audiences. We are committed to delivering an incredible breadth of content after launch, for years to come, anchored around optional cosmetic items & full story driven expansions. More details soon. Necro blog tomorrow!