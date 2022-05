Dying Light 2 e oltre! Techland lavora ad un titolo AAA open world con un'ambientazione fantasy

Durante una recente intervista, Techland ha parlato sul futuro dello studio di sviluppo e di Dying Light 2: Stay Human. Il titolo, uscito a febbraio di quest'anno, continuerà ad essere supportato ancora per molto tempo dallo studio, con un nuovo DLC all'orizzonte che promette di sorprendere i giocatori.

Ma Techland non sta lavorando solo su Dying Light 2: come riportato da Tymon Smektala, il team si sta preparando per lavorare su qualcosa di completamente nuovo, ovvero un titolo AAA open world, ma questa volta dalle tinte fantasy.

“Come azienda, abbiamo annunciato che stiamo lavorando a un altro gioco: un open world AAA in un'ambientazione fantasy. Viene costruito dal nostro team di Varsavia, senza alcuna fretta, costruendo un IP completamente nuova mattone dopo mattone. Ha il potenziale per essere un gioco fantastico e sto incrociando le dita per questo. In realtà, mi piacerebbe lavorarci sopra" ha dichiarato Smektala.

Da quello che si legge quindi il gioco si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo e molto probabilmente verrà annunciato in futuro. Ai fan non resta quindi che attendere.

