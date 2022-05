Elden Ring 'sbarca' nella vita reale con la fiaschetta delle lacrime cremisi che diventa un vero cocktail

Una delle ricette di Elden Ring è "arrivata" nella vita reale. Ora i fan possono creare e bere un cocktail ispirato alla fiaschetta delle lacrime cremisi.

L'utente Reddit Shots-by-leo ha condiviso la sua ricetta sul popolare forum e un'immagine mostra che il cocktail assomiglia davvero all'importantissima fiaschetta curativa di Elden Ring.

Per creare la bevanda, avrete bisogno di acqua, zucchero, rose commestibili, succo di limone, succo d'arancia rossa, gin, polvere bianca e oro commestibile.

Alcuni di questi ingredienti potrebbero scoraggiarvi, ma il risultato finale mostra la forte somiglianza con la fiaschetta di Elden Ring.

Per quanto riguarda la fiaschetta delle lacrime cremisi nel gioco, la bevanda è incredibilmente importante, in quanto può ripristinare sia i punti ferita che il potere magico a seconda di come viene allocata.

E, a proposito di ricette, ci sono alcuni libri di cucina ufficiali dedicati ai videogiochi in arrivo, come quello di The Witcher 3 che uscirà questo ottobre.

Fonte: Doublexp.