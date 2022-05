Elden Ring diventa il gioco giapponese non Nintendo di maggior successo

Elden Ring è stato un successo incredibile ed è riuscito a piazzare finora la bellezza di 13 milioni di copie.

Moltissimi hanno apprezzato l'opera di FromSoftware e la società madre dello studio, Kadokawa, si è dimostrata estremamente soddisfatta delle vendite.

Con la chiusura dell'anno fiscale è arrivato il report finanziario di Kadokawa e l'azienda ha detto che sta prendendo in considerazione alcune misure per garantire che i giocatori continuino ad acquistare e giocare a Elden Ring.

Elden Ring è un stato un grande successo oltre le aspettative per la società, perché aveva previsto solo 4 milioni di copie vendute. Per fare un paragone, Dark Souls 3 ha piazzato 10 milioni di unità in 4 anni.

Questo traguardo rende Elden Ring il titolo giapponese più venduto sviluppato da uno studio non Nintendo.

-It took Dark Souls 3 over 4 years to reach 10m sales



-This makes Elden Ring the fastest selling title from a Jap. studio not named Nintendo



-Kado says they'll leverage the brand power gained from ER to develop their next major title



(https://t.co/Ymf125wCjv)