Elden Ring è un successo così grande che Kadokawa starebbe già spingendo per dei DLC

Finora Elden Ring è il gioco con il più grande successo del 2022 e la società madre di FromSoftware, Kadokawa vuole mantenere alto l'interesse dei giocatori. Sebbene il gioco abbia già visto una fidelizzazione e una crescita degli utenti, Kadokawa sta studiando modi per far divertire i propri clienti ancora più a lungo. Tra questi modi potrebbero figurare anche dei DLC.

Il report finanziario di Kadokawa del 2022 ci fornisce una serie di interessanti informazioni su come l'azienda sta reagendo all'enorme successo di Elden Ring. Tra le varie previsioni di mercato dell'azienda che sono state superate di molto in seguito alla vendita del titolo di FromSoftware, spicca la domanda: "Quali sono le vendite e le copie previste per Elden Ring per l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2023?"

A tal proposito la risposta dell'azienda è stata: "Non divulghiamo le previsioni relative alle vendite e al numero di copie spedite per i singoli titoli. Stiamo valutando una serie di misure per aiutare i clienti a continuare a godere di questo gioco".

Kadokawa ha già espresso il suo desiderio di ampliare il marchio Elden Ring con altri medium, tra cui manga o una serie animata, ma la società sembra avere tutta l'intenzione di ampliare anche il gioco.

