Elden Ring è il nuovo Skyrim?

Un gruppo di sviluppatori che in passato ha lavorato ad alcuni dei più monumentali giochi open world degli ultimi 15 anni sta cercando di rendere il loro prossimo gioco più simile a Elden Ring. Gli esclusivi RPG d'azione di FromSoftware hanno avuto una forte presa sull'industria dei videogiochi a partire da Dark Souls del 2011, ma l'enorme successo di Elden Ring è l'inizio di una nuova ondata di progetti ispirati al suo design open world.

Jeff Gardiner, che in precedenza ha lavorato come produttore a Skyrim, Fallout 4 e Fallout: 76, ha dichiarato a PC Gamer che Elden Ring è stato una "grande ispirazione" per il suo nuovo gioco Wyrdsong, annunciato alla Gamescom. Ha detto che all'inizio non era interessato ai giochi Souls di FromSoftware, ma alla fine si è convinto quando ha capito che non si tratta di una serie che punisce il giocatore, ma che invece premia la pazienza.

Ogni fan di vecchia data dei Souls sa cosa intende Gardiner. La serie Souls (compresi Bloodborne e Sekiro) è difficile. gli scontri con i nemici più deboli possono rimandare il vostro cadavere a un checkpoint per il più piccolo degli errori; il combattimento richiede di rispettare delle regole, per quanto facile possa sembrare inizialmente. Ma sono anche giochi in cui l'ostilità svanisce con il passare del tempo e l'etica del design inizia a prendere forma.

Elden Ring è il più chiaro perfezionamento di questo principio fondamentale e il gioco Souls più accessibile, perché la sua struttura open world permette allo sviluppatore di facilitare l'apprendimento della lingua che la serie ha parlato negli ultimi 13 anni. Fin dall'inizio si hanno a disposizione tante direzioni da seguire nel mondo, con il proprio personaggio, con la storia e con l'approccio al combattimento; viene dato lo spazio per imparare il gioco nel modo più comodo per i giocatori. Questa è sempre stata la tesi di fondo dei Souls.

Elden Ring sembra essere il nuovo Skyrim, il parco giochi fantasy di massa per eccellenza. Siete un piccolo personaggio in un grande mondo dove vi imbattete in un gruppo di divinità e mostri che non pensano che voi dobbiate essere lì. Nonostante l'ossessione dei giochi per la vendita di skin e battle pass, Elden Ring è un gioco che vuole solo che prestiate attenzione e che condividiate l'esperienza con altri online. Ovviamente Elden Ring deve a Skyrim il merito di aver creato il contesto per questo particolare tipo di epopea fantasy e il desiderio di giochi open world che lasciano liberi di giocare: insomma, probabilmente Elden Ring non avrebbe avuto lo stesso successo senza Skyrim che ha aperto la strada.

Il gioco di ruolo di Bethesda ha venduto 20 milioni di copie nei suoi primi due anni di vita, mentre Elden Ring è già a quota 17 milioni dopo sei mesi. The Witcher 3 ha impiegato circa un anno per vendere 10 milioni di copie. Con questo tipo di successo, Elden Ring e l'impronta creativa generale di FromSoftware saranno di grande ispirazione per molti sviluppatori di giochi in futuro, sia che aspirino a imitare letteralmente i suoi sistemi, sia che progettino mondi aperti che fanno un passo indietro e lasciano che l'utente trovi la propria strada attraverso di essi.

I giochi souls, e in particolare Elden Ring, si basano su spazi progettati per guidare lo sguardo. Sono realizzati meticolosamente per attirare l'utente in una direzione, che sia sicura o meno. Nemici difficili, oggetti preziosi e panorami mozzafiato sono nascosti nel mondo di gioco in attesa di essere trovati. Gli obiettivi e i marcatori delle missioni non esistono nel quadro di un gioco Souls; si stabilisce ogni obiettivo e lo si insegue finché qualcosa non ci intercetta.

I titoli Souls sono giochi che non possono essere appesantiti da infinite barre di esperienza o da alberi dei talenti. Sono pieni di statistiche e potenziamenti, ma l'ordine e la velocità con cui si accumulano i poteri dipende interamente dal proprio percorso di gioco. I giochi open world precedenti, come Skyrim, Assassin's Creed: Valhalla e persino Genshin Impact chiudono intere aree con nemici ostici o aumentano la loro difficoltà man mano che si sale di livello per mantenere la sfida.

Questa esperienza estremamente guidata dal giocatore è qualcosa che i giochi open world hanno perso poiché i publisher hanno trovato molto più facile mutarli in giochi in cui gran parte della direzione è già data all'utente.

Con Elden Ring le cose sono decisamente cambiate e, molto probabilmente, il titolo FromSoftware diventerà un punto di riferimento per diversi sviluppatori in futuro.

Che ne pensate?

Fonte: PCGamer.