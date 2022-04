Elden Ring: Phil Spencer lo adora e si mostra in video con la spada del Senzaluce sullo sfondo

Elden Ring è diventato rapidamente uno dei giochi più apprezzati dai fan e, tra i fan più illustri, figura Phil Spencer.

Il boss di Xbox è stato tra i protagonisti dei BAFTA 2022 e, in occasione dell'evento che ha premiato Returnal come miglior titolo, Spencer si è collegato dal suo ufficio.

Spencer si è complimentato con i vari sviluppatori dei giochi candidati e i fan hanno subito notato una particolarità: il dirigente di Xbox è comparso nel video con la spada del Senzaluce sullo sfondo.

Questo testimonia che anche Spencer ha particolarmente apprezzato l'ultima opera di FromSoftware.

In realtà, la notizia non dovrebbe sorprendere, poiché Spencer si era dimostrato molto entusiasta per Elden Ring già nel 2020. In un'intervista con Gamespot, infatti, il boss di Xbox dichiarò il suo amore per i vecchi giochi di Hidetaka Miyazaki e parlò di Elden Ring come del gioco più ambizioso dello sviluppatore.

