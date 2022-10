Elden Ring al limite dell'impossibile: una streamer sconfigge Malenia a livello 1 con un Dance Pad!

Una streamer di Elden Ring è riuscita a sconfiggere il boss più difficile del gioco, Malenia, usando un tappetino da ballo... e al livello 1!

L'utente Twitch MissMikkaa ha immortalato l'impresa in streaming (e l'ha condivisa su Twitter), mostrando un risultato incredibilmente impressionante che ha richiesto esattamente 553 tentativi in più di 15 ore.

Usando i piedi per controllare il gioco, dalla direzione del movimento all'oscillazione della spada e all'uso degli oggetti, MissMikkaa è stata colpita solo una manciata di volte durante l'ultimo tentativo, sottolineando che ha usato solo quattro fiaschette di guarigione durante il combattimento.

