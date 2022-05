Fallout, la serie TV di Amazon potrebbe iniziare le riprese molto presto

Sembra ci siano buone notizie per i fan di Fallout: ci sono prove che le riprese della serie TV targata Amazon potrebbero iniziare molto presto, ovvero il prossimo mese e precisamente verso la fine di giugno.

Le informazioni proverrebbero da un annuncio di lavoro sul sito Web del settore StuntAccess, che apparentemente sta cercando nuovi corpi acrobatici da inserire nel progetto Fallout, con il titolo provvisorio "Hondo".

Il sito web da cui è partito tutto pubblica anche l'immagine di questo annuncio di lavoro dove compare il nome Hondo. Le società di produzione usano sempre titoli provvisori per i progetti, dalle note di produzione ai casting, fino alla spedizione delle unità cinematografiche che vengono distribuite nelle sale. È tutto tenuto segreto per fornire il più grande velo di mistero possibile attorno ai progetti di alto profilo. Non sappiamo molto della serie in realtà, se non che il logline fornito per il lavoro afferma: "Il futuro una volta immaginato dagli americani alla fine degli anni '40 esplode su se stesso dopo una guerra nucleare nel 2077". In pratica, Fallout.

Per adesso quindi questo è quello che i fan di Fallout possono sapere: a parte un paio di attori annunciati, non conosciamo il resto del cast e nemmeno dove sarà ambientato. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori notizie ufficiali.

Fonte: The Gamer e Cosmic Circus