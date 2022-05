FIFA dopo l'annuncio di EA Sports FC: 'L'unico gioco chiamato FIFA sarà il migliore'

La FIFA ha deciso di rispondere ad EA Sports lo stesso giorno in cui il produttore ha annunciato EA Sports FC in uscita nel 2023. EA Sports FC sarà il nuovo titolo calcistico dopo la fine della partnership con l'entità massima del calcio.

Ora è proprio il presidente delle FIFA Gianni Infantino a parlare dopo l'annuncio di EA. "Posso assicurarvi che l'unico gioco autentico e reale che ha il nome FIFA sarà il migliore disponibile per i giocatori e gli appassionati di calcio. Il nome FIFA è l'unico titolo originale globale. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 e FIFA 26, e così via: la costante è il nome FIFA e rimarrà per sempre IL MIGLIORE".

L'obiettivo della FIFA quindi è sviluppare un nuovo fantastico gioco di simulazione calcistica nel 2024 sempre mantenendo il nome originale che contraddistingue questi titoli. A tal fine, ha affermato di essere in contatto con editori, società di media e investitori.

La FIFA ha esteso il contratto che aveva con EA proprio per consentire alla società di commercializzare FIFA 23, l'ultimo gioco della partnership che terminerà dopo una durata di 30 anni. L'accordo scadrà a dicembre 2022.

