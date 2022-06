Final Fantasy XVI su PS5 avrà una grafica 'più ricca che mai' e caricamenti velocissimi

Sono state settimane impegnative per la serie di Final Fantasy. Nuovi importanti annunci sono stati recentemente fatti con Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion e Final Fantasy 7 Rebirth. Per quanto riguarda Final Fantasy XVI ora ci sono molte più informazioni grazie a un nuovo ciclo di interviste con i suoi sviluppatori, dai combattimenti ai membri del gruppo controllati dall'IA e altro ancora.

Il producer Naoki Yoshida ha anche discusso brevemente dell'hardware PS5 e di come sta avvantaggiando lo sviluppo di Final Fantasy XVI, che verrà rilasciato esclusivamente per la console. Parlando attraverso il blog PlayStation, Yoshida ha osservato che l'hardware più potente della PS5 consentirà non solo una grafica migliorata, ma anche tempi di caricamento più rapidi che consentiranno transizioni senza interruzioni dal gameplay ai filmati e viceversa.

"Con l’aumento della potenza di calcolo, possiamo ovviamente rendere la grafica più ricca che mai, ma sono i tempi di caricamento fulminei ad avermi davvero colpito. In Final Fantasy XVI, passerete direttamente dalle scene di intermezzo alle battaglie in tempo reale e viceversa senza alcun tempo di caricamento, e questo rende lo scorrimento del gioco più fluido che mai. È solo grazie alla potenza di PlayStation 5 che potremo fare di Final Fantasy XVI un’incredibile avventura".

Yoshida non ha spiegato se possiamo aspettarci che il gioco utilizzi le capacità di PS5 in altri modi, come l'implementazione delle funzionalità del DualSense, dell'audio 3D o altro, ma visto che mancano ancora diversi mesi alla sua uscita è probabile che in futuro ne sapremo di più.

Fonte: PlayStation Blog